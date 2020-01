Haftar ha lasciato Mosca, nessun accordo sulla Libia (Di martedì 14 gennaio 2020) nessuna firma e nessun accordo: il generale Khalifa Haftar ha lasciato Mosca senza concordare quel documento che fino alla fine la diplomazia russa ha provato a far passare per avviare un percorso di pace sulla Libia. Le ultime 24 ore su questo fronte sono state molto intense: la presenza sia del generale che del premier libico Fayez Al Sarraj a Mosca ha lasciato presagire una “fumata bianca” in grado di attuare un primo piano di stabilizzazione per il paese. Ma già sul finire della prima serata di incontri, è emersa la volontà di Haftar di non firmare il documento. Tuttavia, da Mosca è trapelato anche un cauto ottimismo da parte dell’inviato del governo russo in Libia, Lev Dengov, il quale ha confidato nella seconda giornata di trattative. Il generale ha già lasciato Mosca Ma nelle prime ore di questo martedì, è arrivata una conferma dal segno del tutto opposto: ... Leggi la notizia su it.insideover

LPincia : RT @CesareSacchetti: Haftar ha lasciato Mosca senza firmare la tregua con al Serraj. La Russia è il Paese più attivo nel perseguire la pace… - ArchiloeMario : RT @CesareSacchetti: Haftar ha lasciato Mosca senza firmare la tregua con al Serraj. La Russia è il Paese più attivo nel perseguire la pace… - Ariel2575 : RT @CesareSacchetti: Haftar ha lasciato Mosca senza firmare la tregua con al Serraj. La Russia è il Paese più attivo nel perseguire la pace… -