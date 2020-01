Festival di Sanremo "che guardi al presente e al futuro": questo l'obiettivo di Amadeus, che ha presentato ufficialmente la kermesse al Casinò di Sanremo. "Sono andato sulle canzoni -ha aggiunto il direttore artistico e conduttore della 70ma edizione del Festival- Sono andato sulle canzoni, alle canzoni corrispondono dei visi e li ho portati,alcuni non li avevo mai visti prima".Poi: "Il mio primo pensiero è stato fare un Festival che potesse stupire,senza adagiarmi sulle 69 edizioni precedenti".(Di martedì 14 gennaio 2020) Undi Sanremo "cheale al": questo l'obiettivo di Amadeus, che ha presentato ufficialmente la kermesse al Casinò di Sanremo. "Sono andato sulle canzoni -ha aggiunto il direttore artistico e conduttore della 70ma edizione del- Sono andato sulle canzoni, alle canzoni corrispondono dei visi e li ho portati,alcuni non li avevo mai visti prima".Poi: "Il mio primo pensiero è stato fare unche potesse stupire,senza adagiarmi sulle 69 edizioni precedenti".(Di martedì 14 gennaio 2020)

TelevideoRai101 : Festival 'guardi a presente e futuro' - CassieDeMIll : @NinaRicci_us @TizianaRivale A San Remo non ci vai se non hai le amicizie giuste, non importa se hai talento o la v… - Stefa50972922 : @TheCrusadery E sticazzi? Perché tu guardi il festival? -