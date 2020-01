Fabrizio Ravenelli scoppia in lacrime in diretta tv: tutte le debolezze dell’ex attaccante della Juve (Di martedì 14 gennaio 2020) Fabrizio Ravanelli è stato un grande calciatore, si è tolto tante soddisfazioni con la maglia della Juventus. Adesso si racconta e parla della sua vita privata, sono emerse tutte le debolezze, Ravanelli è scoppiato in lacrime in diretta tv durante la trasmissione ‘Vieni da me’. L’ex attaccante parla dell’amico Fortunato scomparso nel 1995 per una forma di leucemia. “Andrea è stato un ragazzo straordinario. Ci siamo conosciuti a militare. Giocavamo nella Nazionale militare e siamo stati campioni del mondo. Poi ci siamo ritrovati alla Juve e abbiamo condiviso serate insieme mangiando torta e bevendo camomilla. Poi si è ammalato di leucemia e lui è venuto a curarsi a Perguia, nella mia città, e io ho cercato di aiutare lui e la sua famiglia come potevo, è stata una grave perdita non solo dal punto di vista calcistico, ma anche umano perché Andrea era un ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

CalcioWeb : Fabrizio #Ravenelli scoppia in lacrime in diretta tv: tutte le debolezze dell'ex attaccante della Juve - -