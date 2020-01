“Domeniche in dimora”, fino ad aprile aperture straordinarie in 30 siti della Campania (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 5 minutiCirca trenta dimore, castelli e ville, testimonianze di storia e d’arte; quattro centri storici unici nella loro struttura urbanistica e architettonica; quattro itinerari alla scoperta di famiglie, tradizioni e di uomini protagonisti della storia della Campania. Si chiama “Domeniche in dimora, tra palazzi, ville e giardini della Campania” l’iniziativa di aperture straordinarie e visite guidate promossa e realizzata dalla Regione Campania attraverso la SCABEC in collaborazione con l’Associazione Dimore Storiche Italiane. Dal 26 gennaio al 26 aprile 2020 (ogni ultima domenica del mese) si aprono al pubblico in maniera esclusiva e originale ville, palazzi, castelli, ma anche antichi opifici, magioni, torri, masserie. Un incredibile patrimonio reso visitabile con itinerari tematici che inglobano spesso anche i musei del territorio e i centri storici, con visite ... Leggi la notizia su anteprima24

“Domeniche dimora” Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : “Domeniche dimora”