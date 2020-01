Dall'Iran alla Libia, Europa attore non protagonista (Di martedì 14 gennaio 2020) Il nuovo anno non poteva iniziare sotto auspici peggiori per l’Europa. L’escalation della conflittualità nei rapporti Usa-Iran, che ha fatto seguito all’assassinio del generale Solemaini, e l’inasprirsi della crisi in Libia, con l’offensiva in corso da parte del Generale Haftar e l’invio di truppe turche a difesa del governo di Tripoli, hanno sottolineato la sostanziale marginalità dell’Europa, confermando tutte le debolezze e insufficienze della proiezione internazionale dell’Unione europea. Le cause sono note: assenza di una percezione condivisa della minaccia, inadeguatezza di meccanismi decisionali che si basano ancora sull’unanimità, assenza di una credibile dimensione di difesa, ma soprattutto mancanza di una leadership riconosciuta e autorevole. Le prescrizioni per uscire da questa ... Leggi la notizia su huffingtonpost

nzingaretti : Scenari inquietanti di guerra arrivano dal mondo, dalla Libia e dall'Iran. Però crediamo nell'Italia unita e nella… - NicolaPorro : Sono passati 5?? anni dall’attentato islamista a #CharlieHebdo. Eppure l’#Europa sembra non aver imparato la lezion… - SirDistruggere : In Iraq ci sono ancora soldati italiani, immagino che se dovesse accadere loro qualcosa nel fuoco incrociato, per i… -