‘Da Teheran continue violazioni del patto sul nucleare’, l’accusa di Gb, Francia e Germania (Di martedì 14 gennaio 2020) Gb, Francia e Germania accusano l’Iran di ripetute violazioni degli accordi sul nucleare. Assist al presidente statunitense Donald Trump. Regno Unito, Francia e Germania accusano l’Iran di aver ripetutamente violato le norme dell’accordo sul nucleare. Un assist per il presidente Usa Donald Trump, che negli ultimi giorni ha ripetutamente sfidato Teheran assicurando che gli iraniani non avranno mai la bomba atomica. Gran Bretagna, Francia e Germania accusano l’Iran di aver violato gli accordi sul nucleare La denuncia arriva dall’Alto rappresentante della politica estera Ue, Josep Borrell, che ha riportato l’accusa di UK, Francia e Germania, secondo cui l’Iran avrebbe ripetutamente violato gli accordi sul nucleare. I tre stati europei hanno pubblicamente manifestato le proprie preoccupazioni. Le tre nazioni hanno pero ribadito di non ... Leggi la notizia su newsmondo

