Conferenza stampa Semplici: «Daremo tutto questa sera. Dabo sicuramente in campo» (Di martedì 14 gennaio 2020) Conferenza stampa Semplici, le parole del tecnico della Spal in vista del match di questa sera contro il Milan questa sera sarà il turno della Coppa Italia. Milan e Spal si giocheranno gli ottavi di finale e come di consueto il tecnico Leonardo Semplici è intervenuto in Conferenza stampa. Ecco le sue parole. «Sarà una SPAL che dovrà fare una bella prestazione. Voglio vedere una squadra che giochi con la stessa personalità di Firenze. Proveremo a dare tutto. Dabo sarà sicuramente della partita e cercheremo di conquistare il passaggio del turno che sarebbe una cosa eccezionale contro una squadra di grande valore». TURNOVER – «Cionek lo portiamo ma ha un problema fisico, così come Valoti ha avuto un attacco influenzale. Cercheremo di scegliere gli undici che possano garantirci una certa prestazione». Dabo – «Bene, è arrivato con tanto desiderio di dare il suo apporto alla ... Leggi la notizia su calcionews24

JuventusTV : La conferenza stampa di Mister #Sarri dopo #RomaJuve ??? On demand, qui ?? - Raiofficialnews : #Sanremo2020, tra poco la conferenza stampa in diretta streaming ?? - fattoquotidiano : RAIUNO Via la direttrice della rete ammiraglia prima della conferenza stampa di Sanremo, ma i dem vogliono anche Ra… -