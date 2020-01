Concorsi scuola 2020: quattro bandi in uscita. L’annuncio della Azzolina (Di martedì 14 gennaio 2020) Concorsi scuola 2020: quattro bandi in uscita. L’annuncio della Azzolina Dopo il cambio al vertice al Miur, è tempo di pensare ai Concorsi che verranno nell’anno nuovo, e in particolare ai Concorsi scuola 2020. Sarebbero quattro i bandi in uscita, come annunciato dal neo-ministro Lucia Azzolina, poco dopo il giuramento al Quirinale. Una priorità negli argomenti, ma anche nella pratica, vista l’urgenza di reclutamento dei nuovi insegnanti di ruolo che dovranno andare a sostituire il personale uscente a causa di Quota 100. Concorsi scuola 2020 e rinnovo del contratto: le priorità del ministro Azzolina Oltre al rinnovo del contratto (“urgente” lo ha definito sulla sua pagina Facebook), il ministro Azzolina ha anche messo in cima alla lista delle cose da fare i Concorsi pubblici per gli insegnanti. “Lavoreremo subito ai bandi per la scuola dell’infanzia e primaria, per la ... Leggi la notizia su termometropolitico

