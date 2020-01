Carte prepagate anonime 2020 addio: cosa cambia per il nominativo (Di martedì 14 gennaio 2020) Carte prepagate anonime 2020 addio: cosa cambia per il nominativo Carte prepagate anonime addio a giugno 2020: la nuova direttiva UE è finalizzata alla sparizione di questi prodotti, che possono essere facilmente utilizzati per operazioni di riciclaggio di denaro. L’addio sarà graduale, ma intanto è in corso un adeguamento delle regole vigenti. Quel che è certo è che il Decreto antiriciclaggio decreta a partire dal 10 giugno 2020 il divieto di uso e di nuova emissione delle Carte prepagate anonime, ovvero senza nominativo. Chiusura conto corrente senza avvisare il cliente: quando scatta Carte prepagate anonime addio: la direttiva Ue La direttiva Ue aveva imposto nuove regole, come ad esempio la nuova soglia per le Carte prepagate, che dagli originali 250 euro è scesa a 150 euro. La normativa impone dunque un limite mensile massimo di operazioni ammontante a 150 euro, solo per ... Leggi la notizia su termometropolitico

laleggepertutti : Carte prepagate: quali sono le migliori? - - laleggepertutti : Addio carte prepagate anonime - - Enjoy : @Donatella_Talu Ci risulta che sia una carta di debito: ti ricordiamo che il sistema #Enjoy accetta solo carte di c… -