Bus turistici e Ztl, approfondimento in commissione Mobilità (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 5 minutiNapoli – In commissione Mobilità si è svolta un’audizione dei dirigenti comunali competenti, dei tecnici di Anm, alla presenza dell’assessora al Turismo Eleonora de Majo, sui principali aspetti della delibera n. 10 approvata in Consiglio comunale lo scorso 29 marzo 2019 e che riguarda l’attuazione di misure a supporto della Mobilità sostenibile e gli indirizzi per il “road pricing” in ambito urbano. La commissione era stata convocata per oggi con un doppio ordine del giorno che prevedeva, oltre alla delibera n. 10, una discussione sulla sicurezza dei mezzi pubblici su gomma della società ANM S.p.a.. In seguito all’incidente di stamani lungo la linea 1 della Metropolitana, però, il presidente Simeone si è recato sul posto per verificare la situazione e i lavori sono iniziati sotto la guida del consigliere anziano Fulvio Frezza. I consiglieri Matteo ... Leggi la notizia su anteprima24

