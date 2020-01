Antonella Elia: “Volevo un figlio”, dolorosa confessione al Gf Vip (Di martedì 14 gennaio 2020) Grande Fratello Vip, Antonella Elia parla di maternità e si lascia andare: le confidenze in confessionale Antonella Elia al Grande Fratello Vip si sta aprendo giorno dopo giorno. Gli altri concorrenti sono molto affezionati a lei e anche da casa sono in tanti a sostenerla. Domenica mattina, Antonella ha già avuto un momento di sconforto … L'articolo Antonella Elia: “Volevo un figlio”, dolorosa confessione al Gf Vip proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

