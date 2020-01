16 arresti per droga: rifornivano Trullo e Monteverde (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma – Alle prime luci dell’alba, a Roma e provincia, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Roma, con l’ausilio delle unita’ cinofile antidroga e antiesplosivo, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica di Roma – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 16 persone arrestate, a vario titolo, per associazione per delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana, aggravata dall’uso di armi. Il sodalizio criminale dedito al narcotraffico nella Capitale, promosso e diretto da un cittadino italiano, riforniva di cocaina, hashish e marijuana i quartieri romani del Trullo, Monteverde e Montespaccato, con un’espansione dell’interesse ... Leggi la notizia su romadailynews

