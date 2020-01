WWF: nessun “ripopolamento di lupi” in Calabria (Di lunedì 13 gennaio 2020) “In merito ad alcuni articoli apparsi sulla stampa, relativi alla presenza del lupo nel catanzarese, occorre fare alcune doverose precisazioni“: lo afferma in una nota il WWF Calabria. “Che il lupo abbia ricominciato a frequentare territori calabresi da cui era scomparso da decenni, è un dato di fatto innegabile, così come è altrettanto vero che, in determinate circostanze, preferisce predare animali da allevamento, arrecando danni agli allevatori. Né si può escludere a priori la responsabilità di cani vaganti o rinselvatichiti nelle predazioni a bestiame domestico, vista l’oggettiva difficoltà di identificare il predatore basandosi sui segni riscontrabili sulle carcasse (a proposito: non risponde al vero la diffusa opinione, utilizzata magari come criterio diagnostico, secondo cui il lupo attaccherebbe la preda sempre e solo alla gola e i cani al resto del ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

