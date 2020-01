Tina Cipollari, lite e insulti in studio, a Uomini e Donne: “Cinghiale di m***!” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Inizia una nuova settimana e il trono over di Uomini e Donne torna con una puntata a dir poco infuocata. Protagoniste Gemma Galgani e Anna Tedesco, ma non solo. In breve, dopo l’addio a Juan Luis la dama torinese ha altri due pretendenti. Sono Walter e Marcello. Con il primo Gemma ha trascorso una serata a teatro e poi deciso di non proseguire la conoscenza). Il secondo, invece, ha rivelato in studio di trovare Gemma una donna elegantissima ma di aver lasciato il suo numero di telefono anche ad Antonella e ad Anna Tedesco e questa decisione, nemmeno a dirlo, non ha fatto piacere a Gemma. Ecco, Anna. Dopo la discussione con la Galgani per via di Marcello, la dama di Gubbio che compirà 53 anni il prossimo 30 gennaio è finita di nuovo nel mirino di Gianni Sperti, che non è mai stato ‘tenero’ con lei. (Continua dopo la foto) Questa volta Anna Tedesco è stata accusata dall’opinionista di ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

