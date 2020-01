Solo, in mezzo alla strada: morire di povertà a Milano (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un uomo di circa 50 anni è stato rinvenuto privo di vita a Milano. Steso a terra vicino ad una panchina, nei pressi di un supermercato, è stato trovato da un passante. Un uomo è stato trovato morto, questa mattina, a Milano, tra via Colletta e viale Umbria. Il corpo, riverso a terra, era vicino … L'articolo Solo, in mezzo alla strada: morire di povertà a Milano proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

