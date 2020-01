Smog: a Milano anche ieri superato limite PM10 (Di lunedì 13 gennaio 2020) Valori ancora sopra il limite per il PM10 a Milano. Nonostante le limitazioni di primo livello, scattate nei giorni scorsi (tra cui limitazioni alla circolazione dei veicoli fino a euro 4 diesel in ambito urbano), l’inquinamento non scende. Anzi il monitoraggio Arpa di ieri, domenica 12 gennaio, ha rilevato concentrazioni di Pm 10 di 71 mg/mc nella stazione Marche; 61 Pascal Studi; 65 Senato e 58 Verziere.L'articolo Smog: a Milano anche ieri superato limite PM10 Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

ubozzolini : #Smog , livelli fuori controllo a Milano, #Torino e Roma - divorex82 : RT @spinax64: Guardate questi due titoli di giornale su emergenza smog a #Roma e #Milano Notate differenze? #hastatolaRaggi - fetfruners : lo smog che c'è oggi a Milano non si può capire -