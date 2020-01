Si dà fuoco per protesta contro lo sfratto: è in gravissime condizioni (Di lunedì 13 gennaio 2020) E' successo ad Altopascio, in provincia di Lucca. L'uomo, un 42enne, è stato portato d'urgenza con l'elisoccorso Pegaso... Leggi la notizia su today

GiuseppeConteIT : Le forze di Haftar hanno accettato il cessate il fuoco: è il primo passo per perseguire una soluzione politica. Anc… - matteosalvinimi : Con i Vigili del Fuoco a Borgo Val di Taro (Parma)! Grazie ragazzi per tutto quello che fate. - tvsvizzera : Da mezzanotte è entrato in vigore il cessate il fuoco in Libia. E un ruolo importante lo ha svolto anche l'Italia.… -