Serie A, Iacoponi-Cornelius: il Parma supera 2-0 il Lecce (Di lunedì 13 gennaio 2020) Serie A, i risultati di lunedì 13 gennaio 2020. Il Parma supera il Lecce 2-0 e rilancia le proprie ambizioni di Europa. ROMA – Serie A, i risultati di lunedì 13 gennaio 2020. Vittoria fondamentale per il Parma che rilancia le proprie chance di Europa. Si ferma, invece, il Lecce che è chiamato ad un cambio di passo per cercare di centrale la salvezza. Serie A, Parma-Lecce: risultato, marcatori e tabellino Parma-Lecce 2-0 Marcatori: 57′ Iacoponi, 72′ Cornelius Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi (76′ Scozzarella), Kurtic, Hernani (83′ Gervinho); Kulusevski, Inglese (70′ Cornelius), Kucka. All. D’Aversa Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Rossettini, Lucioni, Dell’Orco; Deiola (87′ Rispoli), Tachtisidis, Petriccione; Mancosu Mar. (64′ Lapadula); Babacar (78′ Vera), Falco. ... Leggi la notizia su newsmondo

