Rassegna stampa 13 gennaio: l’Italia aumenta il numero di soldati in Libia (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – L’Italia non si sottrae ai propri impegni, il Governo ha deciso di aumentare il numero di militari da inviare in Libia. Intanto il presidente Conte oggi è in visita istituzionale in Turchia per incontrare il premier Erdogan. Per lo sport, la Juve in vetta da sola, la Roma in apprensione per l’infortunio di Zaniolo che potrebbe fargli saltare gli Europei. See image gallery at www.anteprima24.it L'articolo Rassegna stampa 13 gennaio: l’Italia aumenta il numero di soldati in Libia proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

