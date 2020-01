Oscar 2020: Saoirse Ronan, la “piccola donna” in odore di premio (Di lunedì 13 gennaio 2020) L'attrice irlandese Saoirse Ronan punta all'Oscar 2020 con la sua performance in Piccole donne per la categoria Miglior attrice protagonista. L'attrice irlandese Saoirse Ronan punta all'Oscar 2020 nella categoria Miglior Attrice Protagonista con la sua performance in Piccole Donne, l'adattamento dell'omonimo romanzo a cura di Greta Gerwig. Si tratta della quarta candidatura per la Ronan, terza come protagonista e seconda per un film della Gerwig dopo Lady Bird, uscito nel 2017. La giovane attrice è stata candidata per le stesse interpretazioni anche al Golden Globe (vincendo nel 2018) e al BAFTA, massimo riconoscimento cinematografico assegnato nel Regno Unito. Jo March di Piccole donne: come e perché questo personaggio continua ad affascinarci Il percorso di Saoirse Ronan, classe 1994, è decisamente ... Leggi la notizia su movieplayer

