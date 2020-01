Oscar 2020, l'ascesa di Adam Driver da ex marine a Kylo Ren di Star Wars (Di lunedì 13 gennaio 2020) Con Storia di un matrimonio Adam Driver ha conquistato una nomination agli Oscar 2020 e la sua seconda candidatura agli Awards in dodici mesi. Da ex marine a Hollywood. La parabola umana e professionale di Adam Driver è di per sé già da film e ne sono bastati giusto un paio per trasformarlo da perfetto sconosciuto ad uno degli attori più richiesti di Hollywood sino a fargli conquiStare, in pochi anni, ben due candidature agli Oscar. Ultima proprio quella ricevuta oggi come miglior attore per Storia di un matrimonio agli Oscar 2020, ad appena dodici mesi dalla precedente. Complice poi anche il ruolo di Kylo Ren nella nuova trilogia di Star Wars, Adam Driver è diventato una vera e propria Star planetaria, anche se ... Leggi la notizia su movieplayer

