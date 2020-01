Oscar 2020, Avengers: Endgame candidato per gli Effetti Speciali (Di lunedì 13 gennaio 2020) candidato agli Oscar 2020 Avengers: Endgame per i migliori Effetti Speciali, ovvero l'epica conclusione di una saga che per undici anni ha appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo. Nomination agli Oscar 2020 anche per Avengers: Endgame, il film di maggiore successo nella storia del cinema, stando ai dati di botteghino. Ma riusciranno i Vendicatori a portare a casa l'ambito premio per la categoria Migliori Effetti Speciali? La 92esima edizione degli Academy Awards non è certo la prima la prima a riconoscere i meriti del tanto criticato - soprattutto ultimamente - genere dei cinecomic. Per citare solo le più recenti apparizioni del genere alla prestigiosa kermesse, già nel 2017 era stato assegnato il premio per il Miglior Trucco a Suicide Squad di David Ayer, e nella scorsa edizione, Black ... Leggi la notizia su movieplayer

SkyTG24 : #OscarNoms 2020: la lista completa dei film e degli attori. 11 nomination a Joker ?? - trash_italiano : Oscar 2020, tutte le nomination: film, attori, registi candidati - team_world : Oggi #13gennaio sono state annunciate le NOMINATION agli OSCAR 2020 ? Tra i candidati #LeonardoDiCaprio come MIGLIO… -