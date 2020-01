Oggi il maresciallo Khalifa Haftar e il primo ministro libico Fayez al Serraj dovrebbero incontrarsi a Mosca per firmare l’accordo per la tregua in Libia (Di lunedì 13 gennaio 2020) Lunedì a Mosca, in Russia, dovrebbero incontrarsi il maresciallo libico Khalifa Haftar, che controlla l’est e un pezzo di sud della Libia, e Fayez al Serraj, primo ministro del governo di unità nazionale libico e avversario di Haftar. L’incontro, organizzato dal Leggi la notizia su ilpost

Oggi maresciallo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Oggi maresciallo