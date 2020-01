M5s, cambia lo statuto del comitato che gestisce le restituzioni: i residui non andranno a Rousseau, ma al fondo per il microcredito (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il 10 gennaio scorso è stata registrata una modifica allo statuto del comitato per le rendicontazioni e i rimborsi del M5s. L’intervento è stato fatto solo tre giorni dopo l’incontro tra i probiviri e i capigruppo per valutare i casi dei ritardatari nella decurtazione degli stipendi. La modifica prevede che i residui dei fondi destinati al comitato non andranno più all’associazione Rousseau, ma al fondo microimprenditorialità. Inoltre viene allargato il perimetro del comitato anche alle restituzioni dei parlamentari europei e prevedono “la facoltà di utilizzo per i portavoce regionali“. La durata dello stesso comitato è inoltre prevista fino “all’integrale utilizzo dei fondi impegnati”. Con la modifica entrano a far parte del direttivo del comitato, insieme al presidente Luigi Di Maio, anche i capigruppo di Camera e Senato Davide Crippa e ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

