Lucca, si dà fuoco per protestare contro lo sfratto: grave un 41enne (Di lunedì 13 gennaio 2020) Giorgia Baroncini L'uomo, un 41enne di origini brasiliane, si è dato fuoco durante l'esecuzione dello sfratto dal suo appartamento: ora è ricoverato in gravi condizioni Non è riuscito a reggere alla notizia dello sfratto e ha reagito dandosi fuoco. L'idea di dover lasciare la sua casa lo ha distrutto e lo ha portato a compiere un gesto estremo. L'uomo, un 41enne di origini brasiliane residente a Altopascio in provincia di Lucca, per protestare contro lo sfratto ha deciso di darsi fuoco. Un gesto disperato che ha provocato un incendio nella sua abitazione. Subito sul posto, in corte Panattoni, sono arrivati i carabinieri e i vigli del fuoco che hanno evacuato tutti i vicini di casa dell'uomo. Le fiamme, che hanno distrutto l'appartamento, hanno ferito gravemente l'uomo: i medici del 118 hanno subito soccorso il 41enne che è stato trasportato d'urgenza in elicottero al pronto ... Leggi la notizia su ilgiornale

