L'inquietante Cafe 5to2 di Silent Hill è stato ricreato con Unreal Engine (Di lunedì 13 gennaio 2020) Lo spaventoso Silent Hill ha ricevuto una sorta di aggiornamento quando Silent Hill: Shattered Memories debuttò su Wii nel 2009, ma il gioco che ha ormai 20 anni è una delle poche uscite della serie horror che probabilmente non è invecchiato troppo bene. Fino ad ora.Il designer 3D Mica Olsson ci ha permesso un nuovo tuffo nell'orrore del gioco, mostrandoci esattamente il Cafe 5to2 - la stanza in cui Harry si sveglia dopo il suo inquietante "incubo" - realizzato con Unreal Engine (grazie, PCGN).L'attenzione ai dettagli è incredibilmente impressionante, ma Olsson ha anche catturato con successo l'atmosfera di Silent Hill, come potete vedere:Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

