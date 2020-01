iRobot, l’aspirapolvere robot del futuro guadagnerà due braccia per pulire meglio (Di lunedì 13 gennaio 2020) Due braccia in più in casa per i servizi di tutti i giorni farebbero sempre comodo. Lo pensa evidentemente anche Colin Angle, il CEO di irobot, azienda famosa per il proprio robot aspirapolvere Roomba. Angle infatti ha dichiarato a Bloomberg, in occasione del CES 2020, che presto l’azienda realizzerà una nuova e più avanzata versione del suo robot, dotata di braccia artificiali. Il suo obiettivo sarà quello di affiancarci o anche sostituirci nell’esecuzione di compiti più complessi rispetto alla semplice pulizia del pavimento, come ad esempio lavare i piatti, fare il bucato o addirittura servire il cibo. Angle non ha fornito in realtà molti altri dettagli sull’argomento, men che meno una finestra temporale in cui ciò accadrà. L’arrivo del “Roomba con le braccia” infatti non è previsto per almeno altri cinque anni, anche se il CEO ha sottolineato che ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

