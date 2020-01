Infortunio Zaniolo, la Roma accelera per Politano: prestito con diritto di riscatto (Di lunedì 13 gennaio 2020) Matteo Politano è in pole position per diventare il sostituto di Zaniolo, infortunatosi al crociato e out fino a fine stagione. L'esterno nerazzurro era già stato cercato dalla Roma in estate ma adesso sembra esserci il consenso anche dell'Inter. La formula? prestito per 18 mesi con diritto di riscatto. Leggi la notizia su fanpage

DiMarzio : #Roma, per Zaniolo è rottura del crociato: domani l'intervento - sechesi : Assurdo il destino di Zaniolo e Demiral: stesso identico infortunio nello stadio in cui avrebbero dovuto giocare, e… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Rottura del crociato anteriore per Nicolò #Zaniolo: domani sarà operato ?? -