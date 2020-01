Il principe Harry e il principe William uniti a sorpresa: ​"Nessuna tensione tra noi" - (Di lunedì 13 gennaio 2020) Novella Toloni I due fratelli hanno affidato alla stampa un comunicato congiunto dove parlano di illazioni e falsità circa i difficili rapporti tra loro di cui si parla da giorni Alla fine è arrivata la smentita ufficiale e congiunta. Il principe William e il principe Harry hanno negato di essere ai ferri corti, screditando le notizie uscite su alcuni quotidiani britannici nelle scorse ore. Tra loro non ci sarebbe alcuna tensione. Anzi. Le illazioni sarebbero così offensive per i duchi e per la famiglia reale da diventare addirittura "potenzialmente pericolose". Con un comunicato congiunto il duca di Sussex e il duca di Cambridge hanno smentito con fermezza le ultime indiscrezioni circolate sui tabloid inglesi sulle presunte tensioni da loro, definendole "notizie false". La nota emessa da Buckingham Palace nelle scorse ore spiega: "Nonostante una chiara smentita, un articolo ... Leggi la notizia su ilgiornale

