I delitti del BarLume "Donne con le palle", la recensione: un mistero poco brillante non oscura i protagonisti (Di lunedì 13 gennaio 2020) La recensione dell'episodio 1 de I delitti del BarLume intitolato Donne con le palle, in arrivo su Sky Cinema Uno il 13 gennaio 2020. Nuovi misteri attendono i protagonisti della serie ispirata ai romanzi di Marco Malvaldi, a partire da Donne con le palle, il nuovo episodio, in onda lunedì 13 su Sky Cinema Uno, della serie I delitti del BarLume che è al centro della nostra recensione. Il regista Roan Johnson riporta gli spettatori nell'amata e apprezzata comunità di Pineta, dove si uniscono elementi tipici del giallo alla rappresentazione della quotidianità di una piccola comunità, la cui vita sociale ruota intorno a quel bar che fa da sfondo al progetto televisivo ormai diventato un appuntamento fisso per molti spettatori. Le puntate de I ... Leggi la notizia su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? I delitti del BarLume 'Donne con le palle', la recensione: un mistero poco brillante non oscura i protagon… - FanclubMalvaldi : RT @SkyCinemaIT: «Ma io ti conosco: non sei il Viviani del BarLume!?» ?? Il Viviani è tornato e vi aspetta il 13 e il 20 gennaio alle 21.15… - FanclubMalvaldi : RT @digitalsat_it: #DonneConLePalle, #IDelittiDelBarLume tornano stasera su @SkyCinemaIT -