Erika Choperena è la musa ispiratrice di Griezmann - (Di lunedì 13 gennaio 2020) Marco Gentile Erika Choperena è il grande segreto di Antoine Griezmann, attaccante del Barcellona e della nazionale francese. La moglie dell'attaccante del Barcellona è grande amica di Georgina Rodriguez Antoine Griezmann è uno degli attaccanti più forti del mondo e nel corso della sua carriera ha giocato sempre e solo in Liga. Il 28enne francese di Macon è arrivato a 14 anni in Spagna tra le fila della Real Sociedad e nel 2009, a 18 anni, approda in prima squadra. Il classe '91 con il club basco mette insieme 202 presenze condite da 52 reti nell'arco di cinque stagioni. Nel 2014 Le Petit Diable viene acquistato dall'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone e qui avviene la definitiva consacrazione. Griezmann innalza il suo livello, gioca 257 partite e segna 133 reti con la maglia dei colchoneros così distribuite: 94 in Liga, 12 in Coppa del Re, e 27 tra Champions ed Europa ... Leggi la notizia su ilgiornale

