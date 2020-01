Elga Enardu diserta l’ospitata da Barbara D’Urso e poi sbotta: “Sta dando voce a chi inventa” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Ieri, domenica 12 gennaio, è andata in onda la prima puntata del 2020 di Domenica Live. Tra i vari argomenti trattati c’è stato anche quello relativo a Serena e Pago. Molti opinionisti hanno commentato quanto accaduto, tra cui anche l’ex della Enardu, Giovanni Conversano. In puntata, però, ci sarebbe dovuta essere anche Elga Enardu, che all’ultimo avrebbe disertato l’ospitata di Barbara D’Urso. L’influencer ha deciso di commentare attraverso il suo profilo Instagram la decisione e non ha risparmiato una pesante accusa contro la padrona di casa e le sue scelte. Vediamo cosa è emerso. Elga Enardu rifiuta l’invito di Barbara D’Urso Inizio con il botto quello di Domenica Live, Lady Cologno ha affrontato i temi più cult del momento generando grosso fermento. Nel corso della puntata di ieri, però, ci sarebbe dovuta essere una testimonianza ... Leggi la notizia su kontrokultura

