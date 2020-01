Benevento 5, successo casalingo per i giallorossi contro il Terzigno (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Importante successo casalingo per il Benevento 5 che nel primo impegno in campionato del 2020 ha battuto al PalaFerrara il Terzigno, squadra che ha allestito un collettivo di spessore e che prima di affrontare i giallorossi era seconda in classifica dietro l’inarrivabile Sala Consilina. Con tutti i volti nuovi arrivati dal mercato gettati nella mischia ma con la pesante assenza di Tinessa tra i pali, i sanniti hanno avuto un buon avvio di gara sprecando, però, troppo in zona gol. Poi, all’improvviso, la situazione si è complicata verso il 10’ quando dopo il vantaggio dei napoletani sugli sviluppi di un angolo, sessanta secondi più tardi il direttore di gara ha espulso il portiere Mauro Serino per un fallo in area ai danni di un avversario considerando il suo intervento decisivo per evitare una chiara occasione da gol, circostanza ... Leggi la notizia su anteprima24

