Autostrade, anche il Pd ha deciso Sarà revoca.Pronta la guerra legale (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il Pd cede e si allinea al M5S sulla revoca della concessione ad Autostrade. Secondo i rumors il partito di Zingaretti si sarebbe convinto a votare sì alla revoca. Il provvedimento, corredato dalle analisi del ministero delle Infrastrutture sulle mancate manutenzioni di Autostrade e dai pareri tecnici di Avvocatura e Corte dei Conti, sarà pronto per il Consiglio dei ministri della prossima settimana, ma non è ancora stato deciso se procedere prima o dopo le Regionali di domenica 26 gennaio. Segui su affaritaliani.it Leggi la notizia su affaritaliani

