Autobus in fiamme sulla A24 a Tivoli: andavano a ‘C’è posta per te’ (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un Autobus di marsicani è andato in fiamme nei pressi di Tivoli, sulla A24: i passeggeri erano diretti a Roma per partecipare al programma C’è posta per te. Durante una sosta in un’area di servizio, però, qualcosa è andato storto e un incendio ha invaso il mezzo. Fortunatamente, però, nessun passeggero è rimasto ferito. Grazie alla prontezza di riflessi dell’autista, infatti, è stato subito individuato un guasto probabilmente di natura elettrica. In questo modo la quarantina di persone che si trovavano a bordo del mezzo di Bianchi Tour è riuscita a salvasi. Tivoli, Autobus in fiamme Un gruppo di una quarantina di marsicani doveva recarsi a Roma per partecipare al programma di Maria De Filippi, C’è posta per te. Mentre si dirigevano verso la capitale a bordo di un Autobus di Bianchi Tour (società privata di trasporti), però, le fiamme avrebbero avvolto il mezzo: ... Leggi la notizia su notizie

FrancescSaba : RT @Alice1Salvatore: Autobus in fiamme a Genova. Grave episodio che dovrà essere spiegato. Si aggiunge purtroppo ai tanti episodi di violen… - carletta59 : Vanno a Roma per partecipare a “C'è posta per te”, autobus in fiamme: tutti salvi - bari24ore : Brindisi, incendio in un deposito della Stp: distrutti tre autobus. Le fiamme partite da un motore… -