APOCALISSE Australia e meteo SICCITOSO: i legami (Di lunedì 13 gennaio 2020) Qual è il legame tra meteo e incendi gravissimi in Australia?Cominciamo a sottolineare un fatto importante: la maggior parte degli innesti degli incendi sono di origine dolosa, quindi la colpa è quasi esclusivamente degli esseri umani. La fenomenologia del loco, il tipo di terreno e le anomalie climatiche pregresse possono invece far aumentare il rischio di propagazione degli incendi. Abbiamo già discusso che l'Australia veniva da una lunghissima fase meteo calda e siccitosa, con gravi anomalie termiche nei precedenti 6 mesi e pesantissima siccità nei precedenti 12 mesi. Come si può notare dai grafici proposti, il suddetto paese veniva dall'anno 2019 che è stato CONTEMPORANEAMENTE il più caldo e il più SICCITOSO di sempre, un mix letale, sia per la popolazione, sia per i poveri animali e la povera vegetazione. I terreni erano e sono tutt'ora ... Leggi la notizia su meteogiornale

repubblica : Oggi su Rep: ???? Soccorso Australia, in viaggio con i pompieri che sfidano l'apocalisse [dal nostro inviato MARCO ME… - angelomangiante : Sembra l'apocalisse. La fine del mondo. Ma non è un film. Il tragico rumore del fuoco nel video mette i brividi. De… - valeddo : L'Apocalisse, appunto, il disvelamento della solita verità di sempre [...] Diversamente dall’Apocalisse... -