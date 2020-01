Verso RIBALTONE METEO di fine gennaio, ma di GELO ancora non se ne parla (Di domenica 12 gennaio 2020) Si nutrono speranze sempre più forti sulla possibile riscossa dell'inverno entro fine gennaio, ma ancora non vi è certezza che quest'ipotesi di METEO invernale possa davvero riuscire a concretizzarsi. Di solito, una stagione nata così male e col Vortice Polare così forte a gennaio fa non poca fatica a raddrizzarsi. I tempi per un cambio di marcia repentino ci sarebbero ed i casi del passato possono essere incoraggianti, in quanto in talune occasioni l'inverno è stato capace di cambiare volto in men che non si dica. Di certo, al tempo stesso, dobbiamo ammettere che vari indici climatici non sarebbero così incoragganti, non tutti però. Eppure, nonostante questa negatività, il RIBALTONE METEO di fine mese resta un'eventualità molto concreta, in quanto i grandi cervelloni METEO perseverano nell'indicare l'indebolimento del Vortice Polare in troposfera, premessa per una ... Leggi la notizia su meteogiornale

