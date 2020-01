Secolo: braccio di ferro Ferrero-De Laurentiis per Tonelli. Trattativa quasi sfumata (Di domenica 12 gennaio 2020) La Trattativa tra Sampdoria e Napoli per Tonelli è quasi naufragata, scrive Il Secolo XIX. E per colpa dei rapporti infuocati tra i rispettivi presidenti. Scrive il quotidiano: “L’affare Tonelli non è ancora del tutto naufragato ma è sulla strada giusta per naufragare. Ieri il difensore è andato in panchina in Lazio-Napoli senza entrare in campo ma il fatto che sia stato convocato da Gattuso è un preciso segnale della volontà del club di non cedere alle richieste della Samp di darlo in prestito. Il problema ora non sono tanto i 3 milioni che De Laurentiis vorrebbe per il riscatto obbligatorio quanto i rapporti tra DeLa e il Viperetta Ferrero che si sono infiammati come già altre volte in passato. I temperamenti dei due sono notoriamente caldi e, quando ci sono in ballo trattative di mercato, facilmente diventano bollenti”. Non è ancora sfumato l’affare, “ma per ... Leggi la notizia su ilnapolista

