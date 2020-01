Sanremo 2020, Meghan Markle super ospite: trattative già in corso (Di domenica 12 gennaio 2020) Secondo l’ultimissimo gossip ci sarebbero trattative in corso per portare Meghan Markle al Festival di Sanremo 2020: ecco tutti i dettagli. Sanremo 2020: Meghan Markle sul palco dell’Ariston? La settantesima edizione del Festival di Sanremo è oramai alle porte. Per il 6 gennaio è stata resa ufficiale la lista dei cantanti che prenderanno parte alla gara canora. Ancora segreti e incertezze, invece, per ciò che riguarda le 10 presentatrici e gli ospiti delle varie serate. Il gossip che, però, rimbalza sul web riguarda Meghan Markle, moglie del principe William, che la RAI vorrebbe ottenere come super-ospite in una delle serate di Sanremo 2020. A lanciare la notizia è Trash Italiano che dichiara: Secondo gli indizi raccolti da Trash Italiano, potrebbero esserci in corso delle trattative per portare Meghan Markle al Festival di Sanremo 2020. La cosa non sembrerebbe così ... Leggi la notizia su velvetgossip

