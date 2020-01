Ratzinger: "Il celibato è indispensabile, non posso tacere" (Di domenica 12 gennaio 2020) Angelo Scarano Nel volume "Dal profondo del nostro cuore", Ratzinger manda un messaggio chiaro su un tema che divide la Chiesa Il Papa emerito, Benedetto XVI, adesso rompe il silenzio. E lo fa a modo suo con parole chiare e forti. Joseph Ratzinger infatti è intervenuto su un tema molto delicato per la Chiesa come quello del celibato per i sacerdoti. Il Papa emerito chiude le porte a qualunque tipo di riforma e manda un messaggio che è destinato a riaprire il dibattito in Vaticano: "Non posso tacere, il celibato è indispensabile. Io credo che il celibato dei sacerdoti abbia un grande significato ed è indispensabile perché il nostro cammino verso Dio possa restare il fondamento della nostra vita". Come riporta Askanews, Ratzinger ha fatto sapere la sua posizione tra le pagine di un libro, "Dal profondo del nostro cuore" (Des profondeurs de nos coeurs) che sarà nelle librerie ... Leggi la notizia su ilgiornale

