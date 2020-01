Mondo auto - I colori più diffusi nel 2019 FOTO GALLERY (Di domenica 12 gennaio 2020) Nella nostra galleria di immagini riportiamo i risultati del 67 Rapporto sulla popolarità dei colori automobilistici diffuso dallAxalta, azienda specializzata in verniciature, dal quale emerge sì lo strapotere di diverse cromie a noi ben note, ma anche alcuni cambiamenti in atto, soprattutto nei singoli mercati. Del resto, se un decennio fa largento, caratterizzando il 26% del parco auto venduto nel 2010, era il colore più diffuso sul mercato mondiale, le preferenze degli automobilisti sono oggi notevolmente mutate: scopritele nei dettagli nella rassegna che vi proponiamo. Leggi la notizia su quattroruote

sole24ore : La folle corsa di #Tesla a Wall Street: così in 10 anni è diventata numero 3 al mondo. Bar chart race di capitalizz… - Agenzia_Ansa : Etilometro a infrarossi per evitare la guida ubriachi. Ue chiede centraline sulle auto, la Francia ha gia' iniziato… - repubblica : Riempiono l'auto di koala per salvarli dagli incendi -