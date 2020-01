Meteo ROMA: SOLEGGIATO domenica, poi passaggi di nubi innocue in un contesto anticiclonico (Di domenica 12 gennaio 2020) Il Meteo su ROMA sarà decisamente SOLEGGIATO domenica, ma poche novità si attendono anche nei primi giorni della settimana quando al più potranno transitare nubi passeggere di poco conto. domenica 12: sereno. Temperatura da 4°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1028 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest 5 Km/h. Zero Termico: circa 1600 metri. Lunedì 13: nubi sparse. Temperatura da 4°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1027 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord/Nord-Ovest 3 Km/h, raffiche 12 Km/h. Zero Termico: circa 1500 metri. Martedì 14: nubi sparse. Temperatura da 4°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1026 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord 6 Km/h. Zero Termico: circa 1600 metri. Mercoledì 15: sereno. Temperatura da 3°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1026 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord 6 Km/h. Zero Termico: circa 2200 ... Leggi la notizia su meteogiornale

