Italia: crolla il soffitto sui bimbi durante una festa di compleanno (Di domenica 12 gennaio 2020) Un tragico incidente ieri avvenuto a Lissone, poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia. A lissone è accaduto, dove ad un certo punto il controsoffitto è crollato durante una festa di compleanno. I calcinacci hanno ferito una mamma di 39 anni e il suo bambino di soli due anni. L’allarme è alle 18.20 di ieri sabato 11 gennaio quando era nel pieno del suo svolgimento una festa di compleanno: i bimbi tutti di piccola età erano intenti a giocare sotto occhi vigili dei genitori quando all’improvviso dal soffitto si è staccata una buona parte della copertura che è crollata a terra (Continua…) Nella caduta alcuni calcinacci hanno colpito mamma e figlio, li poi il caos tra chi fuggiva e ambulanze in soccorso dei due feriti. Entrambi sono stati trasportati velocemente all’ospedale dai medici del 118 che repentinamente sono intervenuti sul posto. Occupandosi ... Leggi la notizia su howtodofor

