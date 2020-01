Giovanni Custodero si è spento a 27 anni dopo aver scelto la sedazione profonda (Di domenica 12 gennaio 2020) La sua storia è diventata nota a livello nazionale solamente nelle ultime settimane quando, con un post sui social, aveva annunciato a tutti la sua decisione di scegliere la sedazione profonda. Troppo forti i dolori per quel tumore osseo contro cui, per quattro lunghissimi anni, ha lottato quotidianamente. Alla fine, però, Giovanni Custodero si è arreso ed è morto durante la notte tra sabato 11 e domenica 12 gennaio. Aveva solamente 27 anni e nella vita, prima del cancro, faceva il portiere di Calcio a 5 con la maglia del Fasano. LEGGI ANCHE > Ennesima tragedia alla Dakar: muore il motociclista Paulo Gonçalves La sua storia e il suo messaggio ha commosso tutti quanti. In questi lunghissimi quattro anni, infatti, Giovanni Custodero ha sempre mostrato una corazza sorridente che celava le sofferenze per quel dannato male che si è rivelato incurabile. Quell’osteosarcoma contro cui ... Leggi la notizia su giornalettismo

