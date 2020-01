Comizio Di Maio a Bologna. Partecipanti: non pervenuti (Di domenica 12 gennaio 2020) Comizio M5S a Bologna con Di Maio: sala semivuota, sedie idem e 44 i presenti alla presentazione dei candidati grillini alle regionali in Emilia Romagna. Lo Sguardo del leader M5S Di Maio nelle foto che lo ritraggono sul palco di Bologna è eloquente. Sono ormai lontani i tempi in cui il ministro i palchi se … L'articolo Comizio Di Maio a Bologna. Partecipanti: non pervenuti proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

fattoquotidiano : Cesenatico, Salvini in comizio senza la candidata Borgonzoni: “Di Maio ministro degli Esteri? Scoppiano guerre e lu… - DomPer888 : RT @DomPer888: BOLOGNA...MEGA COMIZIO DEL MINISTRO DEGLI ESTERI NONCHÉ CAPO POLITICO DEI M5S....UDITE UDITE IN SALA 44 PERSONE....BE' DI MA… - manuscod : RT @DomPer888: BOLOGNA...MEGA COMIZIO DEL MINISTRO DEGLI ESTERI NONCHÉ CAPO POLITICO DEI M5S....UDITE UDITE IN SALA 44 PERSONE....BE' DI MA… -