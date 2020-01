Campionato belga ciclocross 2020: Laurens Sweeck coglie la vittoria più importante della sua carriera (Di domenica 12 gennaio 2020) Il Campionato belga è il più ambito tra tutti i titoli nazionali che vengono assegnati nel ciclocross. Per i fiamminghi solo il Mondiale ha un prestigio superiore. Non c’è da sorprendersi, dunque, se il trionfatore odierno Laurens Sweeck, nella gara di Anversa che assegnava la maglia tricolore nera-gialla-rossa, è arrivato al traguardo a dir poco emozionato. Per Laurens, crossista 26enne dal grande talento, che quest’anno in talune occasioni ha saputo dare del filo da torcere anche a Mathieu van der Poel, questo successo rappresenta il punto più alto della sua carriera. Sweeck ha vinto in solitaria, precedendo il compagno di squadra Eli Iserbyt e un Toon Aerts che di ritorno dallo stop forzato per via dell’infortunio alle costole ha fatto vedere di non aver perso del tutto lo smalto. Quarto posto per Tim Merlier, che è campione belga, ma su strada, quinto, invece, un ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : Campionato belga ciclocross 2020: Laurens Sweeck coglie la vittoria più importante della sua carriera - AndreaRo85 : @ILENIALazzaro buongiorno Ilenia, da qualche parte si riesce a vedere il campionato belga ? - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 FOTO – Jupiler League, ecco l’undici del decennio: in difesa c’è Koulib… -