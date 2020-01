ATP Cup 2020: Novak Djokovic batte Rafael Nadal, la finale tra Serbia e Spagna sarà decisa dal doppio (Di domenica 12 gennaio 2020) L’ATP Cup 2020 non è ancora finita. A Sydney Novak Djokovic batte Rafael Nadal per 6-2 7-6 e risponde così alla vittoria di Roberto Bautista Agut contro Dusan Lajovic, pareggiando i conti tra Serbia e Spagna: la vincitrice del torneo sarà decretata dal doppio di spareggio, che vedrà in campo ancora Djokovic e Nadal, rispettivamente in coppia con Viktor Troicki e Pablo Carreno Busta. La sfida più attesa della manifestazione termina dura dunque un’ora e cinquantasette minuti: il numero 2 del mondo domina il primo set e fa suo anche il secondo riuscendo a piazzare la zampata vincente al tie-break. Il valore dei tennisti e l’importanza della posta in palio sono palesi fin dai primi istanti del match: entrambi i giocatori entrano infatti in campo con estrema concentrazione, determinati a ottenere il trionfo in quest’ennesimo duello della loro ultradecennale rivalità. ... Leggi la notizia su oasport

