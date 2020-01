Anche l’ultima proposta di Borgonzoni, il fondo per aiutare le vittime di violenze, esiste già (da 15 anni) (Di domenica 12 gennaio 2020) Che la Regione Emilia-Romagna sia una delle più efficienti d’Italia è cosa nota a molti. Evidentemente Anche a Lucia Borgonzoni e ai suoi spin doctor che, nelle ultime settimane, appaiono in difficoltà rilanciando idee e progetti che sembrano essere innovativi, ma che in realtà già esistono da tempo. Era accaduto già qualche giorno fa, con una doppia promessa relativa alle rievocazioni storiche e all’assessorato al turismo (o Anche quello degli accordi con le forze dell’ordine). Poi, in precedenza, era stato Salvini a parlare di ospedali aperti Anche nel fine settimana. Di recente, poi, ecco l’ultima delle proposte Borgonzoni: un fondo per aiutare le persone vittime di violenze. Insomma, non uno dedicato solamente alle donne vittime di stalking. Peccato che in Emilia-Romagna esista da anni. Ben 15 anni. LEGGI Anche > #Luciapromettecose: i migliori contenuti ... Leggi la notizia su giornalettismo

