“Una bomba”. Sabrina Salerno è esplosiva, punta tutto su quel dettaglio. I fan non si contengono (Di sabato 11 gennaio 2020) Tra le dieci donne in lizza per il Festival di Sanremo ci sono buone possibilità anche per Sabrina Salerno. Il suo nome si va ad aggiungere a quelli di Rula Jebreal, Diletta Leotta, le giornaliste Laura Chimenti, Emma D’ Aquino, Francesca Sofia Novello e Georgina Rodriguez. Il suo sarebbe sicuramente un ritorno in tv davvero eccezionale. L’icon sexy degli anni ’80, oggi 51enne, sembra aver scelto, come tante colleghe, i canali social e anche qui il successo è già assicurato. Sabrina Salerno è spiccatamente attiva sui social. La showgirl, lanciata da Claudio Cecchetto, appare nella sua genuina e matura bellezza, tanto da tenere testa alle più famose influencer della rete. Il suo pubblico è davvero vasto: ci sono i più nostalgici e appassionati sostenitori di sempre, ma non manca neanche qualche fan più giovane, attento ad apprezzare questa luminosa e intramontabile ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

repubblica : Incendi, l'Australia richiama 3mila riservisti. Il governo: 'Questa non è un'emergenza, ma una bomba atomica' [aggi… - repubblica : Australia, il ministro dei Trasporti: 'Questa non è un'emergenza, ma una bomba atomica' - ilfoolonthehill : @RichiMasu Infest era una bomba! -