Pierfrancesco Favino, conoscete la moglie? Chi è la bellissima attrice [FOTO] (Di sabato 11 gennaio 2020) Si chiama Anna Ferzetti e ha conquistato il cuore dell’attore Pierfrancesco Favino ben 15 anni fa. attrice teatrale e cinematografica, Anna Ferzetti, figlia del celebre attore romano Pasquale (detto Gabriele) Ferzetti e classe 1982 ha vissuto diversi anni in Germania e a Londra per poi tornare in Italia dove ha conosciuto, ad una cena tra … L'articolo Pierfrancesco Favino, conoscete la moglie? Chi è la bellissima attrice FOTO proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

jxgiuliano : Imperdibile intervista con il GRANDE P. Favino. #Hammamet - Linkiesta : Intervista a Pierfrancesco #Favino, che l'ha interpretato nel film #Hammamet: «Per comprendere un essere umano devi… - christianrocca : Dice Pierfrancesco Favino che in Craxi ha fatto rivivere suo padre (e l’anima della politica) -